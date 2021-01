Conte-Ranieri, sfida da Premier e legame con Kantè. GdS: “Antonio in estate avrebbe…”

“A Marassi, nello stadio più inglese tra gli italiani, Sir Claudio e Antonio si abbracceranno con rispetto, da bravi gentleman. La staffetta di Claudio Ranieri e Antonio Conte da campioni della Premier 2016 e 2017 è materia viva negli almanacchi del football”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al confronto tra Ranieri e Conte, due tecnici che hanno vinto e convinto in Premier League (prima il Leicester di Ranieri nel 2015-2016, poi il Chelsea di Conte l’anno dopo), prima di tornare in Italia.

KANTE – C’è anche un filo conduttore tra quel Leicester e quel Chelsea e si chiama Kanté, acquisto sponsorizzato e voluto da Conte. “L’innamoramento del tecnico salentino per il mini-francese col turbo nacque in quei mesi e non si è mai spento. Quest’estate all’Inter avrebbe voluto Kanté sopra ogni cosa, ma ora i rubinetti chiusi dalla Cina rendono quel sogno irrealizzabile”, scrive infatti La Gazzetta dello Sport.