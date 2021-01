Lukaku, ieri pomeriggio colloquio con Conte. GdS: “Romelu disponibile a giocare ma…”

“La prova del nove, senza il nove. Se una sintesi si può tirar fuori, da questa Befana nerazzurra in cerca di dolci e caramelle, è un’Inter che prova ad andare oltre se stessa”. Apre così l’articolo della Gazzetta dello Sport in merito a Sampdoria-Inter. Come confermato anche ieri, Lukaku è a disposizione ma andrà in panchina: gli esami hanno escluso lesioni ma il belga sarà preservato in vista delle prossime partite, ma potrà entrare anche a gara in corso, qualora servisse.

“L’attaccante ha dato la disponibilità a esserci, dopo un colloquio con l’allenatore ieri pomeriggio. Ma non c’è la minima voglia di rischiare, anche ragionando sul calendario”. L’assenza, almeno dal 1′, di Lukaku però è pesante perché, numeri alla mano, il belga vale mezza Inter. Dei 40 gol segnati dai nerazzurri, 20 portano la firma – diretta (gol) o indiretta (assist o partecipazioni attive) – di Romelu.