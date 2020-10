Rebus mediana per Conte: ecco perché la chiave può essere Nainggolan più di Eriksen o Sensi

“Errori di Kolarov a parte, il problema dell’Inter non riguarda solo la difesa, ma l’intera fase difensiva. Non ha senso, insomma, puntare il dito solo sul reparto arretrato”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito alle reazioni post-derby in casa Inter. I nerazzurri hanno dimostrato di non avere equilibrio e i tanti, troppi gol subiti in questo avvio di campionato sono stati dettati proprio da un centrocampo che non ha fatto filtro. “Proprio in mediana c’è il rebus che Conte non ha risolto. Un rebus che si potrebbe identificare con una domanda: chi deve essere il terzo uomo?”, commenta il CorSport.

NINJA LA CHIAVE – Al momento, infatti, Vidal e Barella sono le prime scelte di Conte. Eriksen e Brozovic non hanno sfruttato la chance avuta nel derby e l’opzione migliore, allo stato attuale, pare essere Sensi in attesa del recupero di Gagliardini. “E allora perché non giocarsi la terza opzione, ovvero Nainggolan, capace, sulla carta, di essere allo stesso tempo tecnico e fisico. Che possa essere lui la chiave di volta?”, si domanda il quotidiano. Difficile vedere Nainggolan in campo dall’inizio contro il Borussia Monchengladbach mercoledì e per questo si ripresenta il ballottaggio Eriksen-Sensi ma il Ninja avrà sicuramente una chance non appena tornerà pienamente a disposizione.