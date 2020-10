Sky – Inter, Conte riparte dal suo punto fermo: Lukaku. Kolarov può giocare titolare. Eriksen…

In vista della sfida contro il Borussia Monchengladbach, Antonio Conte può tirare un sospiro di sollievo perché ieri è arrivata la notizia della seconda negatività di Alessandro Bastoni. L’ex Parma, dunque, è convocabile per la sfida di mercoledì contro i tedeschi, anche se non è ancora detto che possa giocare, secondo quanto riportato da Sky Sport.

Non è da escludere, infatti, l’utilizzo di Kolarov mentre permane un ballottaggio sulla trequarti tra Eriksen e Sensi. Il punto fermo, invece, è là davanti: Romelu Lukaku, a segno contro il Milan ma deluso dal risultato finale che ha premiato i rossoneri. L’Inter deve ripartire e Conte non può che affidarsi al suo bomber.