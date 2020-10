Inter, Brozovic avanti su Eriksen: il danese e Sanchez in panchina. Conte punta ad un record

Il derby si avvicina sempre di più e Antonio Conte va a caccia di un record particolare: in caso di vittoria, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il tecnico sarebbe il primo nerazzurro nella storia ad aggiudicarsi tre derby di fila. L’avvicinamento alla sfida odierna, però, non è stato affatto semplice, tra i casi di positività al Coronavirus e il rientro tardivo dei giocatori andati in Nazionale, con un solo vero allenamento sulle gambe.

ERIKSEN OUT – Nel corso della conferenza stampa tenutasi ieri, Conte ha risposto ad Eriksen che, dal ritiro della Danimarca, reclamava più spazio all’Inter: “Traduzione con integrazione, del Conte-pensiero: per il danese ho anche cambiato modulo, ora sta a lui dimostrare quel che non ha ancora fatto vedere. E non lo farà neppure oggi, almeno dal primo minuto. Nel ballottaggio con Brozovic è avanti il croato, con Barella a giostrare sulla trequarti ed Eriksen prima carta da giocarsi in corso d’opera”, spiega la Rosea che rimarca come Eriksen sarà un jolly tanto quanto Sanchez che si è allenato regolarmente ieri e sarà in panchina.