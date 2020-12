TS sull’Inter: “Per Conte probabilmente questa squadra non vale lo scudetto ma…”

“Ottenuta (o ribadita, se preferite) la fiducia, adesso Antonio Conte dovrà inseguire quello che il suo guerriero Arturo Vidal ha indicato senza giri di parole sui social giovedì sera: «Lo scudetto»”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito alla situazione in casa Inter. L’eliminazione dall’Europa pesa eccome nella valutazione della stagione che può essere salvata con la conquista dello scudetto. “Probabilmente se Conte da agosto a oggi ha chiesto ai suoi dirigenti di non parlare di obiettivo massimo in campionato, è perché per lui la rosa dell’Inter non vale ancora il titolo, ma adesso, senza le coppe europee e un organico comunque allargato e rinforzato rispetto alla passata stagione con elementi d’esperienza e pronti per combattere, non potrà tirarsi indietro”, evidenzia poi Tuttosport.

PRECEDENTI – Conte, tra l’altro, ha già vissuto esperienze simili alla Juventus e al Chelsea: quando non ha disputato competizioni europee, ha portato le due squadre al titolo. “Da metà febbraio in poi – o da metà gennaio qualora non dovesse superare gli ottavi di Coppa Italia in programma Firenze il 13 o 20 gennaio (i quarti invece si giocheranno il 27, le semifinali di andata e ritorno il 3 e 10) -, i nerazzurri giocheranno una volta a settimana quando le dirette rivali per zona Champions e scudetto ricominceranno le proprie campagne europee. Conte potrà lavorare una settimana sull’avversario di turno, migliorando anche la condizione atletica dei suoi: un doppio vantaggio che non potrà che aiutare l’Inter nella volata finale”, commenta Tuttosport.

GUIZZO DI CONTE? – Il quotidiano, poi, spiega come sia lecito aspettarsi qualcosa sul piano tattico da parte del tecnico: “Per lo scudetto, però, servirà anche un plus. Qualcosa che permetta all’Inter di andare oltre le aspettative. La società spera che la mossa vincente arrivi proprio da Conte, che il tecnico sappia tirare fuori dal cilindro un’arma di riserva che aiuti la squadra a ottenere i tre punti in partite che si metteranno in salita. A Torino, per esempio, Conte svoltò lasciando il 4-2-4 per il 3-5-2. Per qualche allenamento Conte ha provato quella difesa a quattro che in molti avrebbero voluto vedere nei minuti finali contro lo Shakhtar, chissà che a gara in corso non diventi una soluzione da sfruttare per sorprendere gli avversari”, chiosa Tuttosport.