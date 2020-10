CdS – Inter, due settimane da incubo ma ci sono attenuanti. “Conte punta il dito verso…”

“Due settimane da incubo, concluse nel peggiore dei modi”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito al KO dell’Inter nel derby con il Milan. Una sconfitta con varie attenuanti – tra Covid e rientro tardivo dei Nazionali – ma che conferma un trend non positivo per i nerazzurri che, soprattutto in fase difensiva, hanno mostrato lacune importanti in avvio di stagione. In controtendenza rispetto all’inizio sprint, sempre con Conte in panchina, dell’anno scorso, visto che l’Inter vinse le prime 6 partite subendo un solo gol. “Il tecnico nerazzurro, però, il dito l’ha puntato verso le occasioni sprecate”, spiega il CorSport ma sarà fondamentale trovare un equilibrio per evitare di dover rincorrere come accaduto ieri, senza poi trovare la rimonta, cosa invece successa contro la Fiorentina.