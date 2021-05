Oaktree vuole stringere i tempi. Inter, voglia di chiarezza: chiesto a Suning…

Il fondo di investimenti americano accelera: pronti 300 milioni, con l'obiettivo di subentrare progressivamente alla guida del club

Giornate calde sul fronte societario per l'Inter: Suning deve dare risposte a stretto giro di posta ai fondi di invstimento interessati (Oaktree e Bain Capital) per sbloccare il finanziamento che garantirà al club mesi di relativa tranquillità. Tuttosport indica il favorito:

"Suning sembra intenzionata a temporeggiare fino all'ultimo secondo possibile. Una tattica di negoziazione snervante che ha già indispettito altri fondi che hanno approcciato i manager di Nanchino in questi mesi. E inizia a stancare anche molte componenti interne all'Inter, desiderose di capire qual è lo scenario nell'immediato futuro. Un chiarimento che Steven Zhang non ha ancora fornito da quando è tornato in Italia, limitandosi a chiedere il taglio di due mensilità che i giocatori non accetteranno (da capire se qualcuno vorrà avviare un dialogo per spalmare sul prossimo bilancio). Da quello che è possibile ricostruire, sembra che Oaktree stia producendo lo sforzo decisivo per chiudere l'affare con Suning".