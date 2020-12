Inter-Shakhtar, Vidal ci sarà? Nel caso, Conte ha scelto il soldato da mandare al fronte

Arturo Vidal è uscito malconcio dalla partita tra Inter e Bologna. C’è ottimismo per vederlo in campo mercoledì sera contro lo Shakhtar Donetsk. In caso di sorprese, però, Antonio Conte ha già la soluzione pronta, che corrisponde al nome di Roberto Gagliardini:

“Vidal è uscito dalla partita contro il Bologna a causa di un leggero fastidio ai flessori della coscia sinistra. Niente di particolarmente preoccupante, ma ieri il cileno era alla Pinetina a fare terapie: oggi verrà rivalutato con una certa fiducia. In caso di sorprese, però, niente paura: Conte ha un altro soldato da mandare al fronte (Gagliardini, ndr)“, si legge sulla Gazzetta dello Sport.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)