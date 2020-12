L’Inter di Conte adesso fa paura: c’è un giocatore che forse ringrazierà Antonio per sempre

Dopo aver stentato a inizio stagione, l’Inter di Antonio Conte sembra aver ingranato la marcia giusta per tornare ad alti livelli e giocarsi fino in fondo tutte le competizioni.

Merito soprattutto di un attacco spaventoso per numeri messi in campo. Merito di un Romelu Lukaku da record, che sotto la gestione dell’allenatore nerazzurro sta attraversando il miglior periodo della carriera. Conte lo ha completato, lo ha reso infallibile, lo ha fortemente voluto prima e supportato in ogni momento poi. Il merito di un Rom fantastico è anche dell’ex ct:

“Questo è il miglior Romelu di sempre e gran parte del merito è dello stesso Conte: non è un caso che il numero 9 sia in sé il risolutore e l’apriscatole che serve ai compagni. Si mette in proprio come in Germania e si offre agli altri attaccanti. Appena possibile la palla arriva alla stazione Lukaku e il belga (praticamente sempre) riesce a scaricare dietro o a girarsi e partire. Le nuove azioni pericolose e questa grandinata di gol nascono così“.

