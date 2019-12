Mossa a sorpresa di Conte: il tecnico rompe la routine. Da oggi l’Inter ritroverà la normalità

Ripresa degli allenamenti per l’Inter ieri alla Pinetina. E i tifosi nerazzurri sono stati premiati da una mossa a sorpresa del tecnico nerazzurro Antonio Conte, come spiega La Gazzetta dello Sport:

“Sotto l’albero il comandante Conte ha ritrovato un esercito praticamente al completo, come hanno potuto vedere circa 100 tifosi dal vivo ieri pomeriggio al Centro Suning. Già perché Antonio ha rotto la routine e ha fatto un regalo a chi si era presentato davanti ai cancelli, per vedere entrare i giocatori e «rubare» un saluto. Almeno per una volta, tutti dentro, sulle tribunette a ridosso del campo di allenamento. Uno strappo alle regole, merito – chissà se è davvero così – del primo posto, del morale alto, della voglia di sentire ancora più vicino il popolo nerazzurro, che a San Siro in questi primi mesi di Conte è stato presentissimo”.

“Da oggi Conte riporterà la normalità. Per lui il centro sportivo nerazzurro è sacro: gli occhi indiscreti devono stare lontani. Soprattutto adesso che dopo aver vissuto mesi in riserva, con una rosa corta e infortuni sempre più numerosi, l’Inter è in grado di riaccendere il motore praticamente a pieni giri. I colpi da scudetto arriveranno, ma intanto Conte si gode un gruppo finalmente numeroso, come non succedeva da troppo tempo. E visto che la sera della Befana c’è un ostacolo non da poco, ovvero il Napoli di Gattuso al San Paolo, e poi dopo 5 giorni l’Atalanta sbarca a San Siro, meglio arrivarci con le truppe corazzate”, aggiunge il quotidiano.