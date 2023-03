Conte-Tottenham, allenamenti e clima ‘tossico’: le ragioni dell’addio. Addirittura c’è chi…

The Athletic riporta quelli che sono stati i principali problemi del tecnico sulla panchina degli Spurs

Gianni Pampinella

È sempre stato complicato il rapporto tra Antonio Conte e il Tottenham. Un amore mai sbocciato completamente che è finito con qualche mese di anticipo. The Athletic riporta quelli che sono stati i principali problemi del tecnico sulla panchina degli Spurs. "Ciascuna parte sarà probabilmente sollevata di essersi liberata dell'altra in modo che possano tornare a fare le cose a modo loro. Levy e Conte sapevano esattamente in cosa si stavano cacciando, anche se a volte gli conveniva comportarsi come se tutto andasse bene. Conte ha ereditato una squadra che non andava da nessuna parte, ha subito imposto la sua personalità e l'ha portata in classifica fino al quarto posto. Alla fine della scorsa stagione, gli Spurs stavano giocando bene come avevano fatto dagli anni di punta di Mauricio Pochettino".

"Con una finestra di mercato estiva e un intero pre-campionato alle spalle, la speranza era che Conte potesse sfruttare quello slancio e lanciare una nuova era di successi. Invece il Tottenham è regredito. I giocatori sono diventati sempre più stufi degli allenamenti ripetitivi e delle tattiche restrittive di Conte. Le parole "tossico" e persino "marcio" continuavano a emergere nelle conversazioni con fonti dello spogliatoio. Alcuni hanno persino commentato in privato che l'umore era molto peggiore di quanto non fosse negli ultimi giorni di Jose Mourinho".

"Il mercato è stato un tema costante, il segno più evidente delle visioni contrastanti di Conte e della società. Levy, va ricordato, non ha mai promesso che il Tottenham sarebbe stato improvvisamente in grado di spendere una montagna di soldi. Ma Conte raramente ha perso un'occasione per dire al mondo che voleva che portassero esperienza, mentre era politica del club puntare ai giovani giocatori. Alla fine, ci è voluta l'esperienza di Paratici per colmare le due visioni di Conte e Levy".

"Nessuno guarderebbe indietro agli ultimi 16 mesi come un'esperienza positiva o addirittura utile per entrambe le parti. Il lato negativo di questa stagione supera sicuramente il lato positivo dell'ultima. L'attrito tra Conte e la squadra, Conte e la società, Conte e larghi strati della tifoseria, ha lasciato un sapore amaro che non è piaciuto a nessuno. E il calcio stesso è stato orribile per tutta la stagione, brutto e noioso. Non ha mai avuto la stessa presa che aveva su Juventus, Chelsea o Inter. Alla fine, il divario tra ciò che Conte voleva e ciò che il Tottenham in realtà si è rivelato, era troppo grande da colmare. Ha bisogno di essere in un club che possa competere per vincere il campionato. Il Tottenham non lo è ancora. Ci sarebbe voluto un Conte diverso, o un Tottenham diverso, perché funzionasse".

(The Athletic)