Conte tranquillo ma non appagato. CorSera: “Inter avvisata, non deve più succedere che…”

“Di certo avrebbe preferito un finale di campionato diverso, giocarselo senza troppe pressioni può essere però un buon modo per rilassarsi e programmare con più tempo il futuro”. Apre così l’articolo del Corriere della Sera dedicato all’Inter, impegnata alle 21.45 contro la Fiorentina a San Siro. Conte opterà per un massiccio turnover, cercherà di rivalutare Eriksen e di avvicinarsi nel migliore dei modi all’appuntamento contro il Getafe, per il quale dovrebbe poter contare anche su Sensi.

BILANCI – Ad un passo dal termine della stagione, Conte e l’Inter stanno per tirare le somme: il tecnico nerazzurro, nella conferenza pre-partita, si è detto tranquillo per aver centrato l’obiettivo di entrare in Champions senza troppi patemi e con 4 giornate d’anticipo. “Il tecnico però non è appagato, non è arrivato all’Inter per vedere gli altri vincere e accontentarsi di un piazzamento, per quanto di rilievo. La stella polare da seguire resta la Juventus e l’ex bianconero Conte lo dice a chiare lettere. Un modello da imitare e superare, nella mentalità ancor prima che negli uomini. Conte ha tenuto alta la tensione, ha picchiato duro sugli avversari, non ha risparmiato critiche neanche agli amici. Per la prima volta non riuscirà a vincere il campionato all’esordio in un top club. Non deve più succedere, l’Inter è avvisata”, chiosa il CorSera.