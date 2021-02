Milan-Inter e i finti dubbi di Conte. CdS: “In realtà Antonio…”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Conte ha le idee chiare circa la formazione da schierare contro il Milan

"I tre dubbi di formazione dei quali in conferenza stampa ha parlato Antonio Conte, in campo non si sono visti". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla probabile formazione che Conte ha in mente per la sfida al Milan. "Nella rifinitura di ieri mattina, durante la quale è arrivata la notizia della scomparsa di Bellugi, tragico evento che ha scosso parecchio la dirigenza presente alla Pinetina, il tecnico pugliese è sembrato avere le idee molto chiare e oggi schiererà la stessa formazione che ha battuto la Lazio", aggiunge il quotidiano.

Arturo Vidal è recuperato e sarà convocato ma, come mezzala, Eriksen sarà riconfermato e giocherà la quarta partita di fila da titolare. "A meno che l’ex ct non abbia in mente una sorpresa dell'ultim'ora, dunque, scontata la conferma in blocco per la linea difensiva formata da Handanovic, Skriniar, De Vrij e Bastoni; in mezzo, da destra a sinistra, largo a Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen e Perisic, mentre in attacco ci saranno Lukaku e Martinez. La squadra ieri è rimasta in ritiro alla Pinetina. Unico assente Sensi, alle prese con un affaticamento muscolare che lo ha messo ko nell'allenamento di mercoledì", la chiosa del CorSport.