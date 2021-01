Inter, Antonio è pronto al Conte-ter: ha trovato i Responsabili. “Inizia a sentire il sangue”

Antonio Conte è pronto. E inizia a sentire il sangue. Quello che ti fa avvertire la fame, che ti fa scendere in campo con la voglia di ammazzare sportivamente l’avversario. Quello che serve per portare l’Inter allo scudetto. L’allenatore nerazzurro, secondo la Gazzetta dello Sport, è davvero pronto a vincere con la sua terza squadra, dopo Juventus e Chelsea. Scrive il quotidiano:

“Conte Antonio non è Premier come Giuseppe, ma i Responsabili li ha trovati. Ha trovato gli uomini per un governo forte, pieno di idee, vincente e in grado di riformare un campionato ormai «vecchio» di nove anni. Sì, Antonio è pronto al Conte-ter, perché dopo Juve e Chelsea ora anche lui comincia a «sentire il sangue»: può davvero arrivare a dama e vincere con una terza squadra, in carriera“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)