Conte: “Vidal? Ho usato il bastone perché gli voglio bene. Quando qualcosa non mi piace…”

Un momento di certo non facile per Arturo Vidal, reduce da prestazioni opache e destinatario pure delle critiche di Antonio Conte, l’allenatore che tanto fortemente lo ha voluto con sé all’Inter. Domani, a Roma, il centrocampista cileno dovrebbe partire titolare contro la squadra di Fonseca. Di lui ha parlato lo stesso Conte in conferenza:

“Si è allenato nella giusta maniera. Con grande attenzione, voglia e determinazione. Sapete benissimo che a volte uso la carota e tante volte con Vidal l’ho usata. Ma a volte c’è da usare il bastone. Ma sempre perché voglio bene al calciatore, alla squadra, alla situazione, perché si migliori. Lui mi conosce benissimo e sa che se c’è qualcosa che non mi piace non sono uno che gira la testa e fa finta di niente“.