Buona notizia per Antonio Conte: Ashley Young, dopo essere guarito dal Covid-19, è subito tornato a disposizione del tecnico nerazzurro, e questa sera si riprenderà una maglia da titolare sulla fascia sinistra contro lo Shakhtar Donetsk. A fargli posto sarà Perisic, che si siederà inizialmente in panchina, a destra conferma per Hakimi. Lo conferma il Corriere dello Sport.