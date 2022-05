Inter, contropartita per Cambiaso: scambio alla pari con il Genoa? Per Parisi…

I nerazzurri stanno monitorando con grande attenzione i due giovani esterni sinistri: idee per un eventuale dopo Perisic?

Il futuro di Ivan Perisic condizionerà necessariamente il mercato dell'Inter: in caso di separazione servirà un sostituto per la fascia sinistra, e la dirigenza nerazzurra potrebbe decidere di puntare su un giovane che possa crescere alle spalle di Gosens. I nomi, secondo Tuttosport, sono quelli di Cambiaso del Genoa e di Parisi dell'Empoli: "Il primo, vista la retrocessione del Genoa in cadetteria e un contratto in scadenza nel 2023, potrebbe rappresentare l'eventuale occasione da cogliere. Seguito da tutta la stagione (anche dagli osservatori di Milan, Juventus e Napoli), con 27 presenze (e un gol) tra campionato e Coppa Italia, rappresenterebbe un'operazione relativamente poco costosa (e che con lo scambio alla pari con Mulattieri potrebbe passare da low-cost a no-cost). Per un esborso economico minore rispetto alla possibile negoziazione che porta al terzino dell'Empoli.

[...] Non è un caso che il profilo dell'ex Avellino sia stato vagliato, anche in questo caso, da Napoli e Milan, oltre che dagli scout della Roma, e che pure dall'estero si siano accorti di lui. Autore di un'annata da 24 gettoni (con una rete), le quotazioni di Parisi sono in rialzo. Blindato da un accordo sino al 2025, chi vorrà assicurarsi le prestazioni del calciatore dovrà pagarne, lautamente, il cartellino. Certo, l'Inter potrebbe eventualmente provare ad inserire qualche contropartita gradita ai toscani per abbassare le richieste della controparte (come Esposito, visto che l'attaccante campano non resterà al Basilea), col discorso che però potrebbe pure valere nella trattativa per il compagno di squadra Asllani".