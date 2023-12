Verso Lazio-Inter, Sarri in Champions senza tre titolari: ecco i convocati

Tre titolari out in casa Lazio per la sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid di questa sera. Domenica la sfida con l'Inter

Tre titolari out in casa Lazio per la sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid di questa sera. Alla prossima di campionato, proprio la squadra di Sarri ospiterà l'Inter a San Siro. In Europa, oltre allo squalificato Rovella, mancano per i rispettivi infortuni due titolari come Patric e Romagnoli, oltre a Isaksen. Ecco l’elenco completo dei presenti: