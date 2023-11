Euro 2024 – 29 convocati da Spalletti per Macedonia e Ucraina: 6 gli interisti

Sono ventinove i giocatori convocati dal ct dell'Italia, Luciano Spalletti, per le gare con Macedonia del Nord e Ucraina, ultimi due impegni nel girone di qualificazione ad EURO 2024 per la Nazionale, che venerdì 17 novembre affronterà i macedoni a Roma per poi vedersela lunedì 20 a Leverkusen con l'Ucraina. Tornano a vestire la maglia azzurra Davide Calabria, assente dal giugno 2022, Buongiorno, Toloi e Jorginho, che ritrovano la Nazionale cinque mesi dopo le Finals di Nations League.