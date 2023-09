I nerazzurri di Chivu entreranno in scena nella competizione a partire dagli ottavi di finale, in programma a dicembre

La Lega Calcio ha pubblicato il tabellone completo della Coppa Italia Primavera 2023/24, che prenderà il via il 13 settembre con i primi turni preliminari. L'Inter di Chivu entrerà in scena nella competizione a partire dagli ottavi di finale, in programma a inizio dicembre: i nerazzurri affronteranno una tra Atalanta, Spal, Verona e Vicenza.