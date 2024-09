Il reparto d'attacco dell'Inter è in crisi. Il capitano è fuori condizione e non trova la via del gol, il francese si è inceppato

Andrea Della Sala Redattore 23 settembre 2024 (modifica il 23 settembre 2024 | 12:01)

Trascinanti nella passata stagione, decisivi in tutti i derby vinti degli ultimi anni, Lautaro e Thuram si sono un po' persi. Se l'argentino non è ancora in condizione, il francese aveva segnato a ripetizione all'avvio, ma ieri è scomparso dal campo. E Inzaghi non può fare a meno della sua coppia gol.