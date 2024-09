Storie tese durante la puntata di Pressing post derby. Protagonisti del "duello" in studio Fabrizio Biasin e Sandro Sabatini

Storie tese durante la puntata di Pressing post derby. Protagonisti del "duello" in studio Fabrizio Biasin e Sandro Sabatini. Argomento: i cambi fatti da Simone Inzaghi durante la stracittadina persa 2-1 contro il Milan.

"Fabrizio, ti fai un autogol parlando dei cambi. Perché proprio dopo aver visto Zielinski e Taremi, e non aver visto Taremi nelle rotazioni, sembra più una scelta per non urtare la sensibilità di Lautaro"