Finale Coppa Italia: Socios.com premierà l’MVP e metterà all’asta i palloni dei gol

“Sono ormai molte le iniziative che stiamo realizzando con il nostro partner, Socios.com, per coinvolgere sempre più i nostri tifosi. La novità di questo anno è stata la possibilità per i tifosi di assicurarsi i palloni originali dei gol più importanti della Serie A - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Il grande successo di pubblico conferma come sempre più persone vogliano cristallizzare il momento di felicità che genera un gol della propria squadra garantendosi il pallone protagonista di quella impresa. Per questo motivo abbiamo deciso di offrire questa opportunità agli appassionati anche in occasione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa”.