FCIN1908 / Inter, prove verso la finale di Coppa Italia: da Dzeko al portiere

Si avvicina la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Giornata di vigilia in casa Inter , in palio c'è il primo dei due trofei che i nerazzurri possono alzare in questo finale di stagione. Direttamente da Appiano Gentile, la nostra inviata Sabine Bertagna ha raccolto le ultimissime sulla probabile formazione nerazzurra.

In porta dovrebbe giocare Handanovic e non Onana dall'inizio contro i viola. In difesa pronti Darmian, Acerbi e Bastoni, con Dumfries e Dimarco sulle due corsie laterali. Pesa l'assenza dell'infortunato Mkhitaryan in mediana: spazio a Barella, Brozovic e Calhanoglu. In attacco questa mattina stesse pettorine per Lautaro e Dzeko: il bosniaco è ancora favorito per affiancare il Toro. Insegue Lukaku, al momento è più probabile un suo ingresso a gara in corso.