Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Antonio Corbo, giornalista, ha parlato così del futuro di Piotr Zielinski: "Zielinski, dal 30 giugno, andrà da un'altra parte: si è sentito gratificato dalla trattativa con Marotta ed ha deciso di trasferirsi in un altro club. Il motivo, probabilmente, sta anche nelle trattative col Napoli, che sono estenuanti e fanno sentire i giocatori delusi: ci rimangono male, perché si accorgono che la conferma non è immediata e ben remunerata nonostante lo Scudetto vinto. Di certo, il Napoli non ha fatto un affare: ci rimette dei soldi e perde un signor giocatore".