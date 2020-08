Cordoba: “Conte deve rimanere all’Inter: gli sfoghi ci stanno, ma la vicenda va risolta”

L’ex difensore dell’Inter, il colombiano Ivan Ramiro Cordoba, in un’intervista concessa al Corriere dello Sport ha commentato le dure parole pronunciate da Antonio Conte al termine della sfida contro l’Atalanta.

Cordoba, a Bergamo Conte ha attaccato la società. Che idea si è fatto della vicenda?

“Le critiche di Conte alla dirigenza non le posso commentare perché è una cosa tra il tecnico e il club. Dopo quello che l’allenatore ha detto alla società, ora dovrà sentire cosa i suoi dirigenti hanno da dire a lui. Resta comunque una vicenda che devono risolvere tra loro“.

Non è la prima volta che Conte è critico con l’Inter.

“Lui è sempre stato uno dal carattere forte e questi sfoghi ci stanno, ma poi le cose vanno sistemate parlando con la società perché l’unica cosa che conta davvero è lavorare per dare all’Inter un futuro migliore“.

Secondo lei Conte rimarrà a Milano oppure…

“Per me deve rimanere perché ha già costruito qualcosa di importante e ha messo basi solide per puntare a quello che tutti vogliamo ovvero vincere. L’Inter deve tornare ad alzare trofei e secondo me lui il lavoro più difficile l’ha già completato. Adesso è quasi pronto per salire l’ultimo scalino e… festeggiare. Non credo che abbia voglia di andare via: io ritengo che il suo desiderio più grande sia quello di avere dei ritocchi nella rosa per avere una squadra che gli dia la possibilità di centrare traguardi importanti“.

Che giudizio dà della stagione dell’Inter finora?

“E’ stata positiva a livello di campionato e ora aspettiamo l’Europa League con fiducia. Magari l’annata diventerà ancora… migliore“.

82 punti come nella stagione del triplete e secondo posto in classifica: una bella crescita rispetto agli ultimi 10 anni.

“I progressi in campionato sono stati notevoli: a parte i punti conquistati e il piazzamento finale alle spalle della Juventus, l’Inter ha avuto la miglior difesa del torneo e ha ottenuto il record di punti in trasferta. I numeri anche nel calcio non mentono e sono dalla parte di Conte e dei suoi giocatori“.

Quindi lei non ha rammarichi? Non crede che questo poteva essere l’anno giusto per vincere il tricolore?

“Sinceramente qualche rammarico ce l’ho, soprattutto se ripenso ai punti lasciati per strada nelle partite che l’Inter poteva vincere. Anche io da tifoso a un certo punto ho creduto che potesse essere la volta buona per tornare a festeggiare lo scudetto. Lo dico senza voler mancare di rispetto alla Juventus che ha conquistato il nono titolo di fila con merito, ma credo che l’Inter avesse tutto per vincere già quest’anno. Peccato…“.

Quindi nel 2020-21 vede un’Inter… tricolore?

“Il prossimo campionato credo che l’Inter sarà in grado di interrompere la striscia della Juventus. Aspettiamo di vedere quello che succederà sul mercato, ma io sono ottimista dopo quest’annata di grande crescita e risultati importanti“.

Intanto, però da mercoledì c’è l’Europa League. Vedendo le avversarie i nerazzurri possono sognare?

“Per me l’Inter può vincere la coppa perché ha dimostrato in questo finale di stagione di stare davvero bene. Sarebbe perfetto iniziare il 2020-2021 con un trofeo in bacheca e disputando la finale di Supercoppa Europea. Io ci credo“.