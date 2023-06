Cordoba: “Inter in finale con merito. Bisogna fare la gara perfetta. Quando indossi…”

Intervenuto ai microfoni di Sport Italia, Ivan Cordoba ha parlato della finale di Champions League tra Manchester City-Inter . Il colombiano, come tanti ex giocatori, assisterà alla gara dallo stadio Ataturk. "L'Inter è arrivata con merito a questa finale. Vedo che sono molto in forma. Devono cercare di portare a casa questa coppa. Quando uno guarda la storia dell'Inter, lasci tutto in campo, anche quello che pensi di non avere".

"Haaland? Non lo so come si ferma, è un giocatore molto completo, io giocatori così forti cercavo di anticiparli e di non fargli prenda la palla. Bisogna fare tanto lavoro di squadra, non è solo questione di difesa. Tutti i dettagli sono importantissimi in gare così. Bisogna fare la partita perfetta".