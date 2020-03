Coronavirus, Carboni: “Italia responsabile, Spagna in ritardo. A Valencia si è festeggiato…”

“Senza dubbio Atalanta-Valencia è stato un evento sportivo che ha avuto la propria influenza, dato che ha radunato tante persone e alla luce dei tristi fatti che si stanno registrando a Bergamo; guardare troppo indietro, però, non è il caso. Bisogna pensare al presente, alle persone che soffrono di più e al futuro”. Così Amedeo Carboni, ex difensore ed ex ds del Valencia – che oggi vive in Spagna – intervenendo a Sky Sport. “Quell’evento ha ingrandito l’epicentro in Europa. La Spagna, rispetto a noi, è indietro di 10-15 giorni – aggiunge -. Ha iniziato a guardare l’Italia come riferimento con questo ritardo. Il nostro Paese si è dimostrato preventivo, molto responsabile, forse anche eccessivo nei confronti di un virus molto contagioso. In Spagna no. Qui, a Valencia, si è festeggiato Le Fallas, la festa della città celebrata da milioni di persone, mentre si è deciso di chiudere il Mestalla”.

(Ansa)