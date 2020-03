Coronavirus, De Boer: “Cerchiamo di rimanere in casa. Ho fatto il test, è negativo”

Come in Europa, anche negli Stati Uniti il calcio si è fermato a causa del coronavirus. Intervistato da Ziggo Sport, Frank de Boer parla della difficile situazione che stanno vivendo gli Stati Uniti. “Non è ancora come a New York, ma dovremmo cercare di rimanere in casa il più possibile. Non c’è ancora chiarezza riguardo alla ripresa degli allenamenti. Bisogna aspettare e capire quando si potrà ricominciare“. L’allenatore dell’Atlanta United dichiara di essersi sottoposto al test del coronavirus, risultato poi negativo: “No, non ho paura in ogni caso. Ho fatto il test ed è risultato negativo. Avevo un po’ di diarrea ed ero raffreddato. Ho pensato: allora facciamolo. Ma è risultato negativo“.

(voetbalprimeur)