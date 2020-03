Coronavirus, la fidanzata di Lautaro: “State a casa”, lady Barella: “Silenzio assordante”

Misure restrittive impediscono gli spostamenti all’interno della Lombardia se non per motivi inderogabili di lavoro. Il calcio per ora non si ferma e stasera – a meno di provvedimenti dell’ultima ora – Juventus e Inter scenderanno in campo per una sfida tanto attesa quanto rimandata. E le wags? Agustina Gandolfo, fidanzata di Lautaro Martinez, ha condiviso l’invito a non uscire di casa e a prendere molto sul serio il coronavirus:

La moglie di Nicolò Barella ha registrato il “silenzio assordante” di Milano. Emergenza? A casa del calciatore viveri e scorte alimentari non mancano…

Giulia Amodio, fidanzata di Stefano Sensi, si prepara a stare in casa senza uscire…

La moglie di Danilo D’Ambrosio pensa con nostalgia a quando andare allo stadio era una cosa normale, da non temere…