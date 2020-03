L’emergenza data dal coronavirus e le misure sempre più restrittive per contenere il contagio hanno toccato inevitabilmente anche il calcio. A fotografare bene il momento la moglie di Danilo D’Ambrosio che con un post su Instagram ha ricordato quanto ci manchi la normalità. Nella vita quotidiana come anche nel calcio: “Quando stare tra 80.000 persone era un’Emozione e non una paura!”