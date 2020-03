Juve-Inter, Conte ha sciolto gli ultimi dubbi: Bastoni e Vecino dal 1′. A destra c’è Candreva

L’Inter riprende il suo cammino con una sfida delicata, ma anche molto importante. Questa sera allo Stadium sfiderà la Juventus di Sarri in un incontro che potrà risultare decisivo per la corsa allo scudetto. Si giocherà a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus. Conte sembra aver sciolto gli ultimi dubbi e confermato il 3-5-2.

Torna Handanovic tra i pali dopo la lunga assenza per l’infortunio al dito della mano. In difesa assieme a Skriniar e De Vrij dovrebbe esserci Bastoni, preferito a Godin. Sulla fascia destra Candreva dovrebbe aver vinto il ballottaggio con D’Ambrosio; il trio di centrocampo sarà composto da Barella, Brozovic e Vecino con Eriksen che partirà dalla panchina; a sinistra Young. Davanti Lukaku e Lautaro.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte