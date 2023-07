Correa, c’è l’Al-Shabab: “Ma per far sì che il Tucu ci vada, deve arrivare…”

Sirene arabe per Joaquin Correa, che ora le sta davvero prendendo in considerazione. Lo conferma anche Tuttosport nella sua edizione odierna: "L’Al-Shabab, dopo aver flirtato invano con Juan Cuadrado, si è fiondato su Joaquín Correa. E, a differenza che con il colombiano, ha trovato terreno fertile. Da qui a pensare che si possa arrivare a un accordo (al momento) ce ne passa perché Correa, che si è appena sposato con Chiara Casiraghi, figlia di Pierluigi, per fare un salto tanto lungo deve avere un’offerta a cui è impossibile dire no".