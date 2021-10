Correa, Inzaghi ha davanti due possibilità a seconda delle sue condizioni

Da monitorare la situazione dell'argentino che ha tranquillizzato l'Inter ma ha manifestato un affaticamento da tenere sotto occhio

L'Inter sarà ospite all'Olimpico nella gara contro la Lazio e se fossero entrambi in condizioni fisiche buone, si potrebbe pensare di rischiare l’impiego di uno dei due dall’inizio. Perché in panchina ci sarebbe comunque un'altra scelta. Se invece Correa non fosse al top - spiega La Gazzetta dello Sport - a quel punto Lautaro potrebbe essere impiegato a partita in corsa e dietro a Dzeko potrebbe esserci un giocatore tra Perisic e Calhanoglu, con il croato favorito sul turco.