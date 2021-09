Correa: “Real? Siamo incazzati per quello che è successo. Oggi gara difficile ma…”

Brucia ancora la sconfitta immeritata con il Real Madrid, ma ora si volta pagina: le parole dell'attaccante argentino prima della sfida con il Bologna

Joaquin Correa ha parlato ai microfoni di Inter TV a proposito della partita in programma con il Bologna: "Una gara difficilissima, loro sono partiti benissimo. Hanno buonissimi giocatori che ci possono fare male. Dobbiamo essere attenti in tutti sensi. Siamo fiduciosi di fare bene, abbiamo tante chance e dobbiamo andare al 100%. Siamo incazzati per quello che è successo. Ah, non si dice? Sicuramente non dovevamo perdere quella partita perché abbiamo fatto tutto il possibile per vincerla. Poi succede quello che è successo. Però il calcio ti dà subito la possibilità di rifarti in un'altra partita".