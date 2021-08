Messaggero: “Inter, Correa ad un passo. Lucci lima le distanze, ecco le cifre”

Il Tucu aveva già ribadito a Sarri la sua voglia di andare altrove, ha sentito Inzaghi al telefono e detto subito sì al trasferimento milanese

Joaquin Correa si avvicina a grandi passi all'Inter. E' quanto sostiene l'edizione odierna del Messaggero, che spiega come Simone Inzaghi voglia solo il Tucu e l'argentino voglia solo i colori nerazzurri: "L'affare è caldissimo nelle ultime ore: anche se Lotito finge di non voler scendere sotto i 40 milioni, è pronto a cedere. I nerazzurri stanno trattando sulla base di 25 milioni più 5 di bonus, a 30 si sblocca l'indice di liquidità biancoceleste. Lotito vorrebbe ancora tergiversare per ottenere una plusvalenza migliore ma, a 10 giorni dall'inizio del campionato, Sarri lo incalza e spinge.