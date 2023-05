Biasin: “Correa talismano al contrario. Archiviata una stagione insufficiente”

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Libero, ha parlato di Joaquin Correa, attaccante dell'Inter costretto a fermarsi per l'ennesima volta a causa di un infortunio: "E così Joaquin l'argentino scende dal treno, non giocherà oggi contro l'Atalanta e neppure settimana prossima contro il Torino nell'ultimo turno di Serie A. Inzaghi cercherà in tutti i modi di averlo a disposizione per la finale del 10 giugno a Istanbul, anche se «in tutti i modi» è piuttosto esagerato. Serviva ora per far respirare i titolari e, invece, archivia una stagione che definire insufficiente è farle un complimento.