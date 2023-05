Sky – Inter, Correa salta le ultime due di Serie A: finale Champions a rischio

L'Inter ha perso Joaquin Correa per la sfida di domani contro l'Atalanta e non soltanto: ecco i tempi di recupero

Simone Inzaghi ha perso Joaquin Correa per la sfida di domani contro l'Atalanta. Uno stop pesante, che obbliga l'allenatore dell'Inter a cambiare le rotazioni in attacco. Qui il comunicato ufficiale nerazzurro sulle condizioni del Tucu , infortunatosi all'Olimpico mercoledì.

Secondo quanto riportato dal sito di Sky Sport, "l'attaccante argentino salterà le ultime due partite di campionato dei nerazzurri, contro Atalanta e Torino, ed è a rischio per la finalissima di Champions League contro il City del 10 giugno", si legge. Inzaghi spera di riaverlo per Istanbul, ma è ancora presto per dire se ci sarà.