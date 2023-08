Juric: “Schuurs? Spero resti. Correa? Vagnati valuta tutte le opzioni”

Alla fine della partita con il Cagliari, I van Juric ha parlato anche del mercato del Torino e si è soffermato su Schuurs che, secondo alcune indiscrezioni era il giocatore a cui l'Inter avrebbe puntato se non avesse centrato l'obiettivo Pavard e ha parlato anche di Correa, accostato ai granata. «Futuro Schuurs? Penso che abbiamo una base buona su cui aggiungere altri giocatori, altrimenti rimaniamo incompiuti. Perr ha fatto una buona gara da terzo, considerando che lui è uno che soffre il caldo. Spero non vada via e spero che possiamo mantenere la nostra base», ha detto del difensore su DAZN.

E dell'attaccante dell'Inter ha parlato quando si è riferito alle mancanze nella sua rosa. «Il mercato? Io penso che l'anno scorso la squadra abbia dato il massimo. Bisogna valutare bene le cose. Dovete chiederlo ad altri. Correa? No, non è questa cosa. Davide (Vagnati.ndr) lavora come un cane. Valuta tutte le opzioni. Deve scegliere lui quello che è il meglio per la squadra secondo la nostra possibilità economica. La sensazione è che ci manca questo. Questa è stata una partita con tanti uno contro uno e solo a tratti siamo riusciti a fare bene», ha poi aggiunto a Skysport.