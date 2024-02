EDICOLA / CdS: Inter, da Acerbi dito medio a tifosi Roma: rischia squalifica

"Il diavolo addosso", è il titolo principale del Corriere dello Sport dopo la vittoria del Milan contro il Napoli a San Siro per uno a zero. "I rossoneri piegano gli azzurri. 19 punti in 7 gare e sono a -1 dalla Juve. Theo gela gli azzurri e vede il secondo posto. Mazzarri lascia San Siro tra i rimpianti, due pali colpiti e un finale in pressing", si legge sulla squadra di Pioli che è a meno otto dall'Inter.