CorSera sull’Inter: “I cambi, Borja e Politano, sono acqua fresca. Serve in fretta…”

Se l’Inter è sul mercato per provare a rinforzarsi nella corsa Scudetto è anche perché, come dimostrato pure dalla partita di ieri contro l’Atalanta, la rosa si è mostrata corta, ma anche perché i cambi, il più delle volte, non si sono mostrati all’altezza dei titolari. Ed è quello che sostiene anche il Corriere della Sera, che scrive:

“L’Inter dura solo 45 minuti. Poi si chiude e prova a resistere. Il pari è un punto trovato. Quando esce Sensi, a metà ripresa, si spegne la luce. E i cambi, Borja Valero e Politano, sono acqua fresca. Per lo scudetto serve in fretta un aiuto dal mercato“.

(Fonte: Corriere della Sera)