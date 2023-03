CorSera su Conceiçao: “Allenatore ambizioso, poteva finire all’Inter prima che…”

"Una fede d’acciaio: in Dio, certo, ma anche nel suo gruppo di giocatori, che ricambiano con lo stesso spirito, come se non ci fosse un domani. Sergio Conceiçao ci riprova e a giudicare da come è andata nei due precedenti con Roma e Juve, per l’Inter domani c’è da preoccuparsi. I quarti, che ai nerazzurri mancano dal 2011, il tecnico portoghese li ha raggiunti due volte dal 2017, partendo sempre a fari spenti e festeggiando a colpi di clacson". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito a Sergio Conceiçao, pronto a sfidare l'Inter nella gara di ritorno al Do Dragao.