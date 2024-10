Tra gli ospiti del Festival dello Sport di Trento, Fulvio Collovati ha parlato anche in esclusiva ai microfoni di Fcinter1908.it. Queste le sue considerazioni, partendo dal 2-2 di Italia-Belgio di ieri: "Ottima Italia per 40', poi la partita è cambiata. Giocare in inferiorità numerica ti destabilizza, per cui è stata una partita falsata da un gesto inopportuno di Pellegrini. Dobbiamo ricominciare da quei 40'.