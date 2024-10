Italia, pagelle Gazzetta: Dimarco da paura! 5,5 per Frattesi, Bastoni bocciato perché…

L’Italia pareggia 2-2 contro il Belgio in Nations League. Il migliore in campo degli Azzurri è l’interista Federico Dimarco per La Gazzetta dello Sport. “Per mezz'ora si porta a spasso Doku: fuga e assist per l'1-0, apertura da paura per il 2-0. Finché ne ha, quasi perfetto anche in fase difensiva”. Voto 7,5 per lui.