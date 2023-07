CorSera – Frattesi, l’Inter vince un altro derby: Milan spiazzato. Il giocatore desiderava…

"Così ieri pomeriggio quando era atteso il sorpasso del Milan, mentre il Napoli e la Juventus provavano a inserirsi in extremis, è arrivata a sorpresa l’accelerazione dell’affare da parte dell’Inter. I nerazzurri prelevano Frattesi in prestito con obbligo di riscatto fissato a 26-27 milioni più il cartellino di Mulattieri valutato sei. In serata Beppe Riso ha trattato con i manager interisti il contratto di Frattesi che firmerà per cinque anni a 2,5 milioni a stagione e si sottoporrà alle visite entro venerdì. Il Milan, già beffato nella corsa a Thuram, resta ancora una volta spiazzato. Va detto che Frattesi non era il primo obiettivo per il Diavolo, ora impegnato a stringere altre operazioni per la mediana".