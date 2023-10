CorSera – Inter-Benfica, questa la chiave del match. Inzaghi rilancia tre titolari. A destra…

La seconda gara del girone è già fondamentale per i portoghesi, sconfitti in casa dal Salisburgo. Ma lo è altrettanto per l’Inter

Il Benfica evoca dolci ricordi all'Inter. La scorsa stagione le due squadre si sono affrontate ai quarti con la squadra di Inzaghi che ha dominato sia all'andata che al ritorno. Sei mesi dopo si affrontano due squadre che nei rispettivi organici hanno cambiato qualcosa. "Simone Inzaghi fiuta il pericolo, sa che il suo collega Schmidt vorrebbe tanto restituirgli la lezione ricevuta ai quarti di finale cinque mesi fa. E sa soprattutto che la partita è già fondamentale per i portoghesi, sconfitti in casa dal Salisburgo all’esordio. Ma lo è altrettanto per l’Inter", sottolinea il Corriere della Sera.