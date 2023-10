Cds – Inter-Benfica, tandem Darmian-Dumfries favorito su Pavard. A San Siro ci saranno…

Nel giorno di inter-Benfica, per il tecnico nerazzurro resta ancora un piccolo dubbio per la formazione titolare

Niente ritiro per i giocatori. È stata questa la scelta di Simone Inzaghi che ha deciso di rinunciare al ritiro alla vigilia della gara contro il Benfica. Dopo l’allenamento di ieri, i giocatori nerazzurri hanno potuto lasciare la Pinetina, con appuntamento fissato per questa mattina a colazione.

"Una nottata di più in famiglia servirà per staccare la spina. Resta ancora un piccolo dubbio per la formazione titolare: il tandem Darmian-Dumfries sulla corsia destra è favorito rispetto a Pavard. A San Siro non ci saranno i consueti settantamila spettatori, ma si andrà comunque molto vicino: venduti oltre sessantamila biglietti, si punta a superare quota sessantacinquemila".