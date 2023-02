CorSera – Inter, 5 gare per la svolta: la banda Inzaghi ha un obbligo. Occhio a…

Dal Porto al Porto. In mezzo un calendario in Serie A all'apparenza semplice che può determinare lo scatto Champions. L'Inter di Simone Inzaghi affronterà domani nel lunch match delle 12:30 il Bologna al Dall'Ara nella prima delle tre gare di Serie A che poi la vedranno opposta a Lecce e Spezia.

Simone Inzaghi sa esaltarsi nelle partite più difficili e dovrà fare altrettanto il 14 marzo al Do Dragao di Oporto, ma ora non può più sbagliare nemmeno in campionato:

"Se lo scudetto è quasi volato via, l’Inter ha l’obbligo di provare a ripetere il secondo posto della scorsa stagione. Per farlo serve continuità e attenzione nelle sfide in cui deve far valere la maggiore qualità dei suoi interpreti".