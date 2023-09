CorSera – Inter-Milan sold out da capogiro: ultimi derby con risultati nettissimi

Ne parla così il Corriere della Sera: "Luci a San Siro. E non solo per il derby del 16 settembre, che farà ovviamente segnare un sold out da capogiro: la verità è che lo stadio milanese è ormai da tempo l’uomo in più sia per l’Inter sia per il Milan, settantamila spettatori sono la normalità anche per le partite non di cartello. I risultati degli ultimi anni hanno riavvicinato i tifosi e questa partenza sprint è stata un’iniezione ulteriore di energia. Il derby sarà innanzi tutto una questione di testa.